Сколько потратили украинцы на новые авто

По данным Укравтопром, в октябре на приобретение новых легковых авто украинцы потратили 11,1 млрд грн. Это на 12% больше, чем в прошлом году и на 3% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Около половины этой суммы было потрачено на авто всего пяти марок.

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Больше всего денег было уплачено за автомобили марки BMW – 1,374 млрд грн. Второй результат у Toyota, дилеры которой заработали 1,217 млрд грн. На третьем месте Mercedes-Benz – 1,204 млрд грн. Volkswagen собрал более 822 млн грн. – четвертое место. Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга Renault, в кармане которой 697 млн грн.

В ТОП-10 марок новых авто, на которые не скупились украинцы в октябре, также попали: Audi, Skoda, Porsche, Land Rover, Lexus.