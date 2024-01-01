Скільки витратили українці на нові авто

За даними Укравтопром, у жовтні на придбання нових легкових авто українці витратили 11,1 млрд грн. Це на 12% більше, ніж торік та на 3% більше у порівнянні з попереднім місяцем. Близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок.

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Найбільше грошей було сплачено за автомобілі марки BMW – 1,374 млрд грн. Другий результат у Toyota, дилери якої заробили 1,217 млрд грн. На третьому місці Mercedes-Benz – 1,204 млрд грн. Volkswagen зібрав понад 822 млн грн. – четверте місце. Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу Renault, в кишені якої 697 млн грн.

У ТОП-10 марок нових авто, на які не скупились українці у жовтні, також потрапили: Audi, Skoda, Porsche, Land Rover, Lexus.