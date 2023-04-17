Мы уже не раз слышали о том, что массовый переход на электромобили станет непосильным бременем мировой энергосистемы. Будто- бы на всех просто не хватит электричества. Посчитаем, правда ли это.

Журналист Никита Небылицкий счел, что произойдет, если все автомобили в мире перевести на электротягу, и хватит ли им всем электричества.

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В мире сегодня существует 1,447 млрд легковых автомобилей. Средний расход легкового электромобиля на километр пробега 200 ватт*часов. А среднегодовой пробег легкового автомобиля – 11 тысяч километров.

Таким образом, если сразу и вдруг все автомобили в мире станут электрическими – им потребуется 3 183 400 гигаватт*часов электроэнергии.

Для выработки 3183400 гигаватт*часов электроэнергии требуется генерирующая мощность 363 гигаватт.

На 2020 год в мире было установлено ветрогенераторов КИУМ (коэффициент используемой установленной мощности) 743 гигаватта. Что уже вдвое больше, чем нужно, если сразу и вдруг все автомобили станут электромобилями.

В 2022 году в мире было выпущено 81 миллион автомобилей. Даже если в страшном сне предположить, что все новые автомобили будут производиться только электрическими, то на смену автопарку понадобится 17,8 лет. И при существующих темпах установки ветряков по 93 гигаватта в год за эти восемнадцать лет наставят 1674 гигаватта КИУМ. А надо этим всем полчищам электромобилей как мы помним 363 гигаватта. Или вчетверо меньше.

Для справки. Все эти уже существующие 743 гигаватта КИУМ ветрогенераторов, лишь около 6% от всей производимой в мире энергии.

Ну и "а что когда". Да ничего. Если даже завтра все автомобили перевести на электротягу, что сугубо гипотетически невыполнимо, то им всем хватит энергии, которую производят ветрогенерирующие мощности уже сейчас.

А учитывая ежегодные темпы установки новых ветрогенерирующих мощностей и те же восемнадцать минимум лет, необходимые на замену автопарку, никакой проблемы с генерацией энергии для этих электромобилей способом нет. И технических сложностей, чтобы это сделать, тоже нет.