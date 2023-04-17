Ми вже не раз чули про те, що масовий перехід на електромобілі стане непосильним тягарем для світової енергосистеми. Ніби-то на всіх просто не вистачить електрики. Порахуємо, наскільки це правда.

Журналіст Микита Небилицький порахував, що станеться, якщо всі автомобілі у світі перевести на електротягу, і чи вистачить їм усім електрики.

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У світі сьогодні існує 1,447 млрд легкових автомобілів. Середня витрата легкового електромобіля на кілометр пробігу 200 ват*годин. А середньорічний пробіг легкового автомобіля – 11 тисяч кілометрів.

Таким чином, якщо відразу і раптом усі автомобілі у світі стануть електричними – їм буде потрібно 3 183 400 гігават*годин електроенергії.

Для вироблення 3 183 400 гігават*годин електроенергії потрібна генеруюча потужність 363 гігават.

На 2020 рік у світі було встановлено вітрогенераторів КВВП (коефіцієнт використовуваної встановленої потужності) 743 гігавати. Що вже вдвічі більше, ніж треба, якщо відразу і раптом усі автомобілі стануть електромобілями.

У 2022 році у світі було випущено 81 мільйон автомобілів. Навіть якщо в страшному сні припустити, що всі нові автомобілі будуть випускатися тільки електричними, то на зміну автопарку знадобиться 17,8 років. І за існуючих темпів встановлення вітряків по 93 гігавати на рік за ці вісімнадцять років наставлять 1674 гігавати КВВП. А треба цим усім полчищам електромобілів як ми пам’ятаємо 363 гігавати. Або вчетверо менше.

Для довідки. Всі ці вже існуючі 743 гігаватти КВВП вітрогенераторів, лише близько 6% від усієї енергії, що виробляється у світі.

Ну і “а що коли”. Та нічого. Якщо навіть завтра всі автомобілі перевести на електротягу, що навіть суто гіпотетично нездійсненно, то їм усім вистачить енергії, яку виробляють вітрогенеруючі потужності вже зараз.

А враховуючи щорічні темпи встановлення нових вітрогенеруючих потужностей і ті самі мінімум вісімнадцять років, необхідні на заміну автопарку, жодної проблеми з генерацією енергії для цих електромобілів немає. І технічних складностей, щоб це зробити немає теж.