Прошла неделя с тех пор, как начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД: чаще всего водители штрафовали за превышение скорости, неиспользование ремней безопасности и управления в нетрезвом состоянии.

За неделю патрульная полиция оформила более 18 300 протоколов о нарушении ПДД на общую сумму 61,3 миллиона гривен.

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За этот период полицейские оформили:

2241 протокол по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП. Штраф от 17 000 до 51 000 грн. (Штрафов как минимум на 38 млн грн .)

.) 3149 постановлений по ч. 5 ст. 121 (Нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами) КоАП. Штраф 510 грн. (Штрафов на 1,6 млн грн )

) 8696 постановлений по ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км / ч) КоАП. Штраф 340 грн. (Штрафов на 2,9 млн грн )

) 570 постановлений по ч. 4 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км / ч) КоАП. Штраф 1700 грн. (Штрафов на 1 млн грн )

) 1969 постановлений по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, или передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления) КоАП. Штраф 3400 грн. (Штрафов на 6,7 млн грн )

) 531 постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП. Штраф от 20400 до 40800 грн (штрафов как минимум 10,8 млн грн)

грн) 1226 постановлений по ч. 1 ст. 127 (Нарушение правил дорожного движения пешеходами) КоАП. Штраф 255 грн (штрафов на 0,3 млн грн)

Общая сумма выписанных штрафов за неделю: как минимум 61,3 млн грн.

Напомним, что в 2019 году полиция поймала более 115 000 водителей управлявших в нетрезвом состоянии. В среднем за неделю получается около 2 211 нарушителей. Поэтому, пока нельзя сказать, что пить за рулем украинцы стали меньше.