Минув тиждень з тих пір, як почали діяти нові штрафи за порушення ПДР: найчастіше водії штрафували за перевищення швидкості, невикористання ременів безпеки та керування напідпитку.

За тиждень патрульна поліція оформила більше 18,3 тисяч протоколів про порушення ПДР на загальну суму 61,3 млн гривень.

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За цей період поліцейські оформили:

2 241 протокол за ст. 130 (Керування в стані сп'яніння) КУпАП. Штраф від 17 000 до 51 000 грн. (штрафів як мінімум на 38 млн грн. )

) 3 149 постанов за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами) КУпАП. Штраф 510 грн. (штрафів на 1,6 млн грн )

) 8 696 постанов за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 20 км/год) КУпАП. Штраф 340 грн. (штрафів на 2,9 млн грн )

) 570 постанов за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 50 км/год) КУпАП. Штраф 1 700 грн. (штрафів на 1 млн грн )

) 1 969 постанов за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування) КУпАП. Штраф 3 400 грн. (штрафів на 6,7 млн грн )

) 531 постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП. Штраф від 20400 до 40800 грн (штрафів як мінімум на 10,8 млн грн )

) 1 226 постанов за ч. 1 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП. Штраф 255 грн (штрафів на 0,3 млн грн)

Загальна сума виписаних штрафів за тиждень: як мінімум 61,3 млн грн.

Нагадаємо, що у 2019 році поліція спіймала понад 115 000 водіїв, які керували напідпитку. У середньому за тиждень виходить близько 2 211 порушників. Тож поки що не можна сказати, що пити за кермом українці стали менше.