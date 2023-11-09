Комплексы автоматического взвешивания в движении тяжеловесных фур за нынешний год начислили штрафов за перегрузку на сумму 203 миллиона гривен.

Система WIM (weigh-in-motion) в автоматическом режиме отслеживает соблюдение перевозчиками габаритно-весовых норм при перевозке грузов. Сеть скрытых в дорожном полотне сенсоров и датчиков фиксирует проезд транспортного средства по двум основным параметрам – общая масса и нагрузка на ось.

При этом параллельно работают установленные на дорожных портальных конструкциях камеры и лазерные сканеры. Они определяют номерные знаки, тип автомобили и габаритные параметры транспортного средства. По всем собранным показателям интеллектуальная транспортная система комплекса производит расчеты согласно заложенному алгоритму.

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Несоответствие нормативным требованиям хотя бы одного из перечисленных параметров сразу же фиксируется по времени, месту и привязывается к регистрационному номерному знаку на транспортном средстве. Правда, скорость ТС в зоне автоматического весового контроля не должна превышать 120 км/ч. Впрочем, грузовики с такой скоростью не ездят – их максималка ограничена 90 км в час.

Ненастье на работу комплекса не влияет, все фиксируется, но для полной точности рекомендуется температурный диапазон от –30 до +40°C.

Такой мониторинговый контроллер неподкупен, даже в метелицу или ливень сверху все увидит, сравнит и зафиксирует в интеллектуальной транспортной системе. Коллаж: Авто24

На главных транспортных артериях страны работает 50 таких комплексов, сообщает Министерство восстановления. Мониторинговые показатели впоследствии ложатся в основу "писем счастья" для нарушителей габаритно-весовых норм. Сумма штрафов зависит от процента перегрузки: минимально это 8,5 тыс. грн, максимум – 51 тыс. грн.

Размер штрафов за превышение весовых нормативов:

от 5 до 10% – 8500 грн;

от 10 до 20% – 17 000 грн;

от 20 до 30% – 34 000 грн.;

свыше 30 установленной нормы – 51000 грн.

Собранные средства от таких штрафов направляются в строительство и ремонт дорог. Всего за два года с начала запуска первых WIM бюджет получил уже 307 миллионов грн.

Там, где автоматических комплексов нет, соответствующий контроль осуществляют инспекторы Государственной службы по безопасности на транспорте. Они могут сопровождать транспорт с признаками нарушения весовых норм до ближайшего (в пределах 50 километров) места взвешивания для контроля. Если факт нарушения подтвердится, к перевозчику применяется штраф.