Комплекси автоматичного зважування у русі великовагового транспорту за нинішній рік нарахували штрафів за перевантаження на суму 203 мільйони гривень.

Система WIM (weigh-in-motion) в автоматичному режимі відстежує дотримання перевізниками габаритно-вагових норм при перевезенні вантажів. Мережа прихованих у дорожньому полотні сенсорів і датчиків фіксує проїзд транспортного засобу за двома основними параметрами – загальна маса та навантаження на вісь.

При цьому паралельно працюють встановлені на дорожніх портальних конструкціях камери та лазерні сканери. Вони визначають номерні знаки, тип авто та габаритні параметри транспортного засобу. За усіма зібраними показниками інтелектуальна транспортна система комплексу робить розрахунки згідно закладеного алгоритму.

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Невідповідність нормативним вимогам хоча б одного з перерахованих параметрів відразу ж фіксується за часом, місцем та прив'язується до реєстраційного номерного знака на транспортному засобі. Щоправда, швидкість ТЗ у зоні автоматичного вагового контролю не повинна перевищувати 120 км/год. Втім, вантажівки з такою швидкістю не їздять їх максималка обмежена 90 км на годину.

Негода на роботу комплексу не впливає, все фіксується, але для повної точності рекомендується температурний діапазон від –30 до +40°C.

Такий моніторинговий контролер непідкупний, навіть у віхолу чи зливу зверху все побачить, порівняє і зафіксує в інтелектуальній транспортній системі. Колаж: Авто24

Наразі на головних транспортних артеріях країни працює 50 таких комплексів, повідомляє Міністерство відновлення. Моніторингові показники згодом лягають в основу "листів щастя" для порушників габаритно-вагових норм. Сума штрафів залежить від відсотка перевантаження: мінімально це 8,5 тис. грн, максимум – 51 тис. грн.

Розмір штрафів за перевищення вагових нормативів:

від 5 до 10% – 8 500 грн;

від 10 до 20% – 17 000 грн;

від 20 до 30% – 34 000 грн;

понад 30 встановленої норми – 51 000 грн.

Зібрані кошти від таких штрафів спрямовуються в будівництво та ремонт доріг. Загалом, за два роки з початку запуску перших WIM, бюджет отримав вже 307 мільйонів грн.

Там, де автоматичних комплексів ще немає, відповідний контроль здійснюють інспектори Державної служби з безпеки на транспорті. Вони можуть супроводжувати транспорт з ознаками порушення вагових норм до найближчого (у межах 50 кілометрів) місця зважування для проведення контролю. Якщо факт порушення підтвердиться, до перевізника застосовується штраф.