Сколько штрафов выписала полиция Киева за движение по полосе общественного транспорта

Полиция регулярно выявляет и привлекает к ответственности водителей, которые пользуются полосами общественного транспорта.

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Инспекторы останавливают таких водителей и выносят на них постановления по ч. 3 ст. 122 (Движение по полосе общественного транспорта) КУоАП.

За июнь патрульные Киева вынесли 408 постановлений за остановку и движение транспортных средств по полосе общественного транспорта. Сумма штрафа за такое нарушение составляет 680 гривен.