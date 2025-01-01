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Сколько штрафов выписала полиция Киева за движение по полосе общественного транспорта

Полосы общественного транспорта недоступны для водителей легковых авто: полиция штрафует за движение по ним.
Сколько штрафов выписано за движение по полосе общественного транспорта - Auto24
Евгений Гудущан
logo14 июля, 18:51
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Полиция регулярно выявляет и привлекает к ответственности водителей, которые пользуются полосами общественного транспорта.

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Инспекторы останавливают таких водителей и выносят на них постановления по ч. 3 ст. 122 (Движение по полосе общественного транспорта) КУоАП.

За июнь патрульные Киева вынесли 408 постановлений за остановку и движение транспортных средств по полосе общественного транспорта. Сумма штрафа за такое нарушение составляет 680 гривен.

#Автособытие #Новости