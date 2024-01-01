В Верховной Раде рассматривают увеличение штрафов за не пропуск автомобилей с мигалками

На сайте украинского парламента появился законопроект №11111 о внесении изменений в статью 122 кодекса Украины об административных правонарушениях. Он уже прошел несколько этапов рассмотрения в профильных комитетах и сейчас предоставлен депутатам для ознакомления.

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Мера законопроекта – увеличение наказания для водителей, которые не уступили дорогу автомобилям с мигалками.

Для тех, кто просто не уступил дорогу спецтранспорту с мигалками, предусматривается штраф в размере от 1700 до 2550 грн и лишение права управления на срок от шести месяцев до одного года.

Если же не пропуск авто с мигалкой повлек или мог повлечь создание угрозы жизни и/или здоровью физических лиц, законопроект предусматривает штраф от 3 400 до 5 100 гривен и лишение права управления транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, что спецтранспорт с проблесковыми маячками – это не только скорая помощь, пожарные и полиция. Мигалки также есть у инкассаторов, УГО, СБУ и других спецслужб.