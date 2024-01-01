У Верховній Раді розглядають збільшення штрафів за не пропуск автомобілів з мигалками

На сайті українського парламенту з’явився законопроект №11111 про внесення змін до статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення. Він вже пройшов кілька етапів розгляду у профільних комітетах і зараз наданий депутатам для ознайомлення.

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Мера законопроекту – збільшення покарання для водіїв, які не поступились дорогою автомобілям з мигалками.

Для тих, хто просто не поступився дорогою спецтранспорту з мигалками, передбачається штраф у розмірі від 1700 до 2550 грн та позбавлення права керування на строк від шести місяців до одного року.

Як що ж не пропуск авто з мигалкою спричинив або міг спричинити створення загрози життю та/або здоров’ю фізичних осіб, законопроект передбачає штраф від 3 400 до 5 100 гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, що спецтранспорт з проблисковими маячками – це не лише швидка допомога, пожежники та поліція. Мигалки також є в інкасаторів, УДО, СБУ та інших спецслужб.