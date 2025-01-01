Скільки штрафів виписала поліція Києва за рух смугою громадського транспорту

Поліція регулярно виявляє та притягує до відповідальності водіїв, які користуються смугами громадського транспорту.

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Інспектори зупиняють таких водіїв та виносять на них постанови за ч. 3 ст. 122 (Рух смугою громадського транспорту) КУпАП.

За червень патрульні Києва винесли 408 постанов за зупинку та рух транспортних засобів смугою громадського транспорту. Сума штрафу за таке порушення складає 680 гривень.