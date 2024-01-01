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Какой штраф выписывает полиция за непристегнутый ремень безопасности

Пользование ремнями безопасности значительно уменьшает риск травм или летального исхода при аварии. Полиция активно штрафует водителей, которые рискуют собственной жизнью или здоровьем.
Сколько штрафов получили водители за непристегнутый ремень безопасности - Auto24
Евгений Гудущан
logo13 февраля, 12:50
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Патрульная полиция Киевской области тщательно следит за соблюдением водителями правил дорожного движения, в том числе и тем, пользуются ли водители средствами пассивной безопасности - ремнями безопасности и мотошлемами.

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Обнаружив водителей, не использующих ремни безопасности или мотошлемы во время движения, полицейские выносят постановления по ч. 5 ст. 121 (Нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами) КУоАП. Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа в размере 510 гривен. За прошлый месяц патрульные Киевщины выписали 136 штрафов.

Напоминаем, что согласно ПДД использование ремней безопасности в автомобиле является обязательным для водителя и всех пассажиров, в частности тех, которые находятся на заднем сиденье, так же как и использование мотошлема является обязательным во время поездки на мототранспорте.

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