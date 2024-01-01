Какой штраф выписывает полиция за непристегнутый ремень безопасности

Патрульная полиция Киевской области тщательно следит за соблюдением водителями правил дорожного движения, в том числе и тем, пользуются ли водители средствами пассивной безопасности - ремнями безопасности и мотошлемами.

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Обнаружив водителей, не использующих ремни безопасности или мотошлемы во время движения, полицейские выносят постановления по ч. 5 ст. 121 (Нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами) КУоАП. Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа в размере 510 гривен. За прошлый месяц патрульные Киевщины выписали 136 штрафов.

Напоминаем, что согласно ПДД использование ремней безопасности в автомобиле является обязательным для водителя и всех пассажиров, в частности тех, которые находятся на заднем сиденье, так же как и использование мотошлема является обязательным во время поездки на мототранспорте.