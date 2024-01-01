Який штраф виписує поліція за непристебнутий пасок безпеки

Патрульна поліція Київської області прискіпливо слідкує за дотриманням водіями правил дорожнього руху, зокрема й тим, чи користуються водії засобами пасивної безпеки — ременями безпеки та мотошоломами.

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Виявивши керманичів, що не використовують паски безпеки або мотошоломи під час руху, поліцейські виносять постанови за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами) КУпАП. Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу у розмірі 510 гривень. За минулий місяць патрульні Київщини виписали 136 штрафів.

Нагадуємо, що згідно з ПДР використання ременів безпеки в автомобілі є обов'язковим для водія і всіх пасажирів, зокрема тих, які перебувають на задньому сидінні, так само як і використання мотошолома є обов’язковим під час поїздки на мототранспорті.