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Який штраф виписує поліція за непристебнутий пасок безпеки

Користування ременями безпеки значно зменшує ризик травм або летального результату при аварії. Поліція активно штрафує водіїв, які ризикують власним життям або здоров’ям.
Скільки штрафів отримали водії за непристебнутий ремінь безпеки - Auto24
Євген Гудущан
logo13 лютого, 12:50
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Патрульна поліція Київської області прискіпливо слідкує за дотриманням водіями правил дорожнього руху, зокрема й тим, чи користуються водії засобами пасивної безпеки — ременями безпеки та мотошоломами.

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Виявивши керманичів, що не використовують паски безпеки або мотошоломи під час руху, поліцейські виносять постанови за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами) КУпАП. Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу у розмірі 510 гривень. За минулий місяць патрульні Київщини виписали 136 штрафів.

Нагадуємо, що згідно з ПДР використання ременів безпеки в автомобілі є обов'язковим для водія і всіх пасажирів, зокрема тих, які перебувають на задньому сидінні, так само як і використання мотошолома є обов’язковим під час поїздки на мототранспорті.

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