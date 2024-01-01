Сколько спецтехники завезли в Украину: статистика

По данным Госстата, в первом квартале этого года в Украину в режиме импорта было ввезено 231 автотранспортное средство специального назначения (автокраны, автобетономешалки и т.д.), сообщает Укравтопром. Общая таможенная стоимость этого импорта составила более $31 млн.

Читайте также: Hyundai показал спецтехнику с искусственным интеллектом и "прозрачным ковшом"

Крупнейшим поставщиком автотранспорта спецназначения была Германия, откуда в Украину было завезено 44 машины. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США (33 ед.) и Бразилия (29 ед.).

По денежным объемам наибольший импорт был из Германии ($9,7 млн.), Бразилии ($7,1 млн) и КНР ($4,1 млн)