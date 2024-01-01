Скільки спецтехніки завезли в Україну: статистика

За даними Держстату, в першому кварталі цього року в Україну в режимі імпорту було ввезено 231 автотранспортний засіб спеціального призначення (автокрани, автобетономiшалки тощо), повідомляє Укравтопром. Загальна митна вартість цього імпорту склала понад $31 млн.

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Найбільшим постачальником автотранспорту спецпризначення була Німеччина, звідки в Україну було завезено 44 машини. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США (33 од.) та Бразилія (29 од.).

За вартісними обсягами найбільший імпорт був з Німеччини ($9,7 млн.), Бразилії ($7,1 млн) та КНР ($4,1 млн)