В "Укравтодоре" смогли освоить почти весь бюджет на 2020 год. Общая сумма расходов составляет почти 100 млрд грн.

Так, по информации "Укравтодора", всего за 2020 было сделано 4056 км дорог. На 3357 км за средства госбюджета была проведена работа с основанием, проложены слои асфальтобетона или цементобетона.

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Аналогичные работы удалось выполнить еще на 151 км благодаря средствам от международных финансовых организаций. На остальных 538 км был обновлен верхний слой покрытия.

Средний текущий ремонт провели на 2815,2 км трасс. 499,3 км были капитально отремонтированы, 204,1 – построены и реконструированы.

Укравтодор также провел работы на 158 искусственных сооружениях – для обновления 58 из них удалось привлечь средства международных финансовых организаций.

Всего на работы в 2020 году "Укравтодор" привлек 82 млрд грн, еще 9,1 млрд грн ушли на эксплуатационное содержание объектов.

Из запланированного службе удалось реализовать почти все: дорожный план был выполнен на 97%, а план по обновлению и строительству искусственных конструкций – на 100%.