В "Укравтодорі" змогли освоїти майже весь бюджет на 2020 рік. Загальна сума витрат складає майже 100 млрд грн.

Так, за інформацією "Укравтодору", всього за 2020 було зроблено 4056 км доріг. На 3357 км за кошти держбюджету була проведена робота з основою, прокладені шари асфальтобетону або цементобетону.

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Аналогічні роботи вдалося виконати ще на 151 км завдяки коштам від міжнародних фінансових організацій. На решті 538 км був оновлений верхній шар покриття.

Середній поточний ремонт провели на 2815,2 км трас. 499,3 км були капітально відремонтовані, 204,1 – побудовані та реконструйовані.

Укравтодор також провів роботи на 158 штучних спорудах – для поновлення 58 з них вдалося залучити кошти міжнародних фінансових організацій.

Всього на роботи у 2020 році "Укравтодор" залучив 82 млрд грн, ще 9,1 млрд грн пішли на експлуатаційне утримання об'єктів.

Із запланованого службі вдалося реалізувати майже все: дорожній план був виконаний на 97%, а план з оновлення та будівництва штучних конструкцій – на 100%.