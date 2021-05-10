Европейские автомобилисты несут очень серьезную налоговую нагрузку.

Мы уже писали в каких странах Союза автомобилисты платят больше всего налогов. Теперь посмотрим с другой точки зрения – какие страны собирают больше всего средств со своих автомобилистов.

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Больше всего налогов с автомобилистов собирают в Германии – почти 100 миллиардов евро ежегодно. И это неудивительно, ведь Германия – крупнейший автомобильный рынок Европы.

На втором месте – Франция, автомобилисты которой в 2019 году заплатили 86,4 миллиарда евро налогов.

Тройку лидеров замыкает Италия с показателем 76,3 миллиарда евро.

В среднем же с одного автомобиля больше всего налогов в Союзе собирают в Бельгии – более 3 тысяч евро.