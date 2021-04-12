Речь идет о восстановлении схемы техосмотра для всех транспортных средств. Помимо собственно технического осмотра, предлагают также собирать с автомобилистов дорожный (или экологический) сбор.

В Министерстве инфраструктуры Украины предлагают получать отдельный дорожный сбор с автовладельцев, который десять лет назад вместо фиксированной ставки включили в стоимость топлива. Для этого уже создан соответствующий законопроект.

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Об этом сообщил заместитель главы “Координационного совета в общенациональный Форум безопасности дорожного движения” Владимир Караваев. “Все идет к тому, что с тотальным техосмотром может быть закреплен обязательный транспортный сбор. Размер планируют привязывать к экологичности транспортных средств. Идею вполне серьезно начали обсуждать во властных кругах”, – рассказал правозащитник, сотрудничающий с МВД.

Нововведением предполагается стимулировать граждан на приобретение более экологичных автомобилей, чтобы была привязка ставок дорожного сбора к уровню выхлопа авто. Предложение обсуждалось на заседании Кабмина в пакетах предложений по развитию электрозарядной инфраструктуры. Размер ставок пока не озвучен.