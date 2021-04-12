Мова йде про відновлення схеми техогляду для усіх транспортних засобів. Крім, власне, технічного огляду, пропонують також збирати з автомобілістів дорожній, або "екологічний" збір.

У Міністерстві інфраструктури України пропонують збирати окремий дорожній збір з автовласників, який десять років тому замість фіксованої ставки включили у вартість палива. Для цього вже створено відповідний законопроект.

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Про це повідомив Заступник голови Координаційної ради в “Загальнонаціональному Форумі безпеки дорожнього руху” Володимир Караваєв. “Все іде до того, що з тотальним техоглядом може бути закріплено обов’язковий транспортний збір. Розмір планують прив'язувати до екологічності транспортних засобів. Ідею цілком серйозно почали обговорювати у владних колах”, – розповів правозахисник, який співпрацює з МВС.

Нововведенням передбачається стимулювати громадян на придбання більш екологічних автомобілів. Пропозиція обговорювалась на засіданні Кабміну в пакетах пропозицій щодо розвитку електрозарядної інфраструктури. Розмір ставок поки не озвучений.