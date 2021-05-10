Європейські автомобілісти несуть дуже серозне податкове навантаження.

Ми вже писали, в яких країнах Союзу автомобілісти платять найбільше податків. Тепер поглянемо з іншої точки зору – які країни збирають найбільше коштів зі своїх автомобілістів.

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Найбільше податків з автомобілістів збирають в Німеччині – майже 100 мільярдів євро щороку. І це недивно, адже Німеччина – найбільший автомобільний ринок Європи.

На другому місці – Франція, автомобілісти якої у 2019 році заплатили 86,4 мільярда євро податків.

Трійку лідерів замикає Італія з показником 76,3 мільярда євро.

В середньому ж одного автомобіля найбільше в Союхі податків збирають в Бельгії – більше 3 тисяч євро з кожного авто щорічно.