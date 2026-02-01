Сколько стоит Audi Q3 2016–2018 годов на аукционах США

Согласно графику аналитического сайта цен аукционов США AutoAstat, в первой половине 2024 года средние цены на Audi Q3 2016–2018 г.в. колебались в диапазоне $4 700–4 900. Уже с лета рынок пошел вниз, а осенью снижение стало более заметным. После короткого "отскока" в сентябре–октябре 2024 года, в конце года средняя цена на Copart и IAAI опустилась до уровня около $3 800.

В течение 2025 года колебания были менее резкими: большинство сделок на аукционах проходила в коридоре $3 700–4 100, а к декабрю среднее значение снова просело. Последняя зафиксированная точка на графике - $3 463, что подтверждает постепенную, но стабильную коррекцию стоимости.

Почему Q3 дешевеет медленно

Audi Q3 первого поколения - это массовый для США премиальный SUV с простыми и хорошо известными агрегатами. Именно это сдерживает резкое падение цен. Большинство автомобилей на рынке - с бензиновым 2,0 TFSI и "автоматом", без сложных гибридных систем. Для американского покупателя это означает прогнозируемые расходы на обслуживание, а для импортеров - понятную экономику.

Отдельно стоит учитывать и фактор "возраста". Автомобилям 2016–2018 годов уже 7–9 лет, поэтому рынок постепенно отсеивает дорогие экземпляры с малыми пробегами, а средняя цена смещается вниз вместе с общим старением парка.

Сколько реально стоит Audi Q3 2016–2018 в США сейчас

Если обобщить данные из графика, то в конце 2025 года можно ориентироваться на такие цифры*:

$3 400–3 700 - средний уровень рынка для автомобилей с типичным пробегом

$4 000+ - версии с минимальными повреждениями или более богатой комплектацией

дешевле $3 300 - авто с сильно поврежденным кузовом или непрозрачной историей

Что это значит для украинского покупателя

Для тех, кто рассматривает импорт Audi Q3 из США, нынешний момент выглядит довольно удачным. Цены уже заметно ниже, чем год назад, но модель еще не перешла в категорию "дешевого премиума" с неконтролируемыми рисками. Именно поэтому Q3 2016–2018 годов остается интересным вариантом для тех, кто хочет компактный премиум-кроссовер за относительно умеренные деньги - даже с учетом доставки, растаможки и восстановления.

*Динамика цен приведена по данным рынка США; фактическая стоимость конкретного авто зависит от состояния, пробега и истории.