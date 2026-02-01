Скільки коштує Audi Q3 2016–2018 років на аукціонах США

Згідно з графіком аналітичного сайту цін аукціонів США AutoAstat, у першій половині 2024 року середні ціни на Audi Q3 2016–2018 р.в. коливалися в діапазоні $4 700–4 900. Уже з літа ринок пішов униз, а восени зниження стало помітнішим. Після короткого «відскоку» у вересні–жовтні 2024 року, наприкінці року середня ціна на Copart та IAAI опустилася до рівня близько $3 800.

Упродовж 2025 року коливання були менш різкими: більшість угод на аукціонах проходила в коридорі $3 700–4 100, а до грудня середнє значення знову просіло. Остання зафіксована точка на графіку — $3 463, що підтверджує поступову, але стабільну корекцію вартості.

Чому Q3 дешевшає повільно

Audi Q3 першого покоління — це масовий для США преміальний SUV із простими та добре відомими агрегатами. Саме це стримує різке падіння цін. Більшість автомобілів на ринку — з бензиновим 2,0 TFSI та «автоматом», без складних гібридних систем. Для американського покупця це означає прогнозовані витрати на обслуговування, а для імпортерів — зрозумілу економіку.

Окремо варто враховувати й фактор «віку». Автомобілям 2016–2018 років уже 7–9 років, тож ринок поступово відсіює дорожчі екземпляри з малими пробігами, а середня ціна зміщується вниз разом із загальним старінням парку.

Скільки реально коштує Audi Q3 2016–2018 у США зараз

Якщо узагальнити дані з графіка, то наприкінці 2025 року можна орієнтуватися на такі цифри*:

$3 400–3 700 — середній рівень ринку для автомобілів із типовим пробігом

$4 000+ — версії з мінімальними пошкодженнями або багатшою комплектацією

дешевше $3 300 — авто з сильно пошкодженим кузовом або непрозорою історією

Що це означає для українського покупця

Для тих, хто розглядає імпорт Audi Q3 зі США, нинішній момент виглядає досить вдалим. Ціни вже помітно нижчі, ніж рік тому, але модель ще не перейшла в категорію «дешевого преміуму» з неконтрольованими ризиками. Саме тому Q3 2016–2018 років залишається цікавим варіантом для тих, хто хоче компактний преміум-кросовер за відносно помірні гроші — навіть з урахуванням доставки, розмитнення та відновлення.

*Динаміка цін наведена за даними ринку США; фактична вартість конкретного авто залежить від стану, пробігу та історії.