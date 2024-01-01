Сколько стоит киловатт энергии для электромобилей в марте

Средняя цена киловатт-часа, полученной через АС порт, в марте 2025 года стоит 14,89 грн (+1,29 грн), через DC порт - 17,40 грн (+0,04 грн), сообщили в Институте исследований авторынка.

Также интересно стоит ли покупать всесезонные шины для электромобиля

По сравнению с предыдущим месяцем, цены за киловатт-часы у разных операторов колебались, но чаще всего – росли. Рост составил от 0,5 грн до даже 3,95 грн. Скидка в этот раз есть только у одного оператора, минус 1 грн на быстром порту.



В зависимости от локации могут случаться меньшие или большие тарифы - это следует уточнять в соответствующих приложениях операторов ЭЗС. Также на некоторые станции распространяется тариф "за простой" - когда авто подключено, но зарядка не происходит, однако этот момент мы не будем принимать во внимание.

Современные электромобили очень быстрые и динамичные, поэтому требуют соответствующих шин, которые обеспечивают максимальную управляемость и устойчивость на дороге. Шины Continental SportContact7 созданы именно для стремительных разгонов и надежного торможения, а также подходят для электромобилей. Рекламная информация

Таким образом, если заряжать электроавто исключительно на ЭЗС (электрозарядных станциях), фактор экономии не исчезает: при среднем потреблении 20 кВт-ч на 100 км пробега, такая дистанция обойдется максимум в 360 грн (без изменений по сравнению с предыдущим месяцем).

Наименее затратный вариант не слишком габаритной легковушки, оборудованной газобаллонным оборудованием, потратит (при 12 л/100 км пропан-бунатовой смеси) – 450 грн. И это еще довольно оптимистичное значение, обычно на практике машины с ГБО требуют больше топлива.