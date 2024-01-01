Скільки коштує кіловат енергії для електромобілів у березні

Середня ціна кіловат-години, отриманої через АС порт, у березні 2025 року коштує 14,89 грн (+1,29 грн), через DC порт — 17,40 грн (+0,04 грн), повідомили в Інституті досліджень авторинку.

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У порівнянні з попереднім місяцем, ціни за кіловат-години у різних операторів коливалися, але частіше всього – зростали. Ріст склав від 0,5 грн до навіть 3,95 грн. Знижка цього разу є лише в одного оператора, мінус 1 грн на швидкому порті.



Залежно від локації можуть траплятися менші або більші тарифи — це слід уточнювати у відповідних додатках операторів ЕЗС. Також на деякі станції розповсюджується тариф «за простій» — коли авто під’єднане, але зарядка не відбувається, проте цей момент ми не братимемо до уваги.

Сучасні електромобілі дуже швидкі та динамічні, тож потребують відповідних шин, які забезпечують максимальну керованість та стійкість на дорозі. Шини Continental SportContact7 створені саме для стрімких розгонів та надійного гальмування, а також підходять для електромобілів. Рекламна інформація

Таким чином, якщо заряджати електроавто виключно на ЕЗС (електрозарядних станціях), фактор економії не зникає: при середньому споживанні 20 кВт-год на 100 км пробігу, така дистанція обійдеться максимум у 360 грн (без змін у порівнянні з попереднім місяцем).

Найменш витратний варіант не надто габаритного легковика, обладнаного газобалонним обладнанням, витратить (при 12 л/100 км пропан-бунатової суміші) – 450 грн. І це ще доволі оптимістичне значення, зазвичай на практиці машини з ГБО потребують більше пального.