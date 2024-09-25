Сколько стоит луноход NASA

Как передает The Economist, проект свернули из-за того, что стоимость лунохода составляла 433 миллиона долларов, что почти вдвое превысило первоначальный бюджет в 250 миллионов "вечнозеленых". Сообщается, построенный аппарат даже начали тестировать, однако завершить этот процесс не суждено.

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Установка должна была исследовать южный полюс Луны на наличие водяного льда и несколько лет назад NASA публиковала тематическое видео о возможностях Viper. Вместо того чтобы завершить калибровку дорогостоящего лунохода и высадить его на Луну, NASA решила передать его коммерческому сектору.

Однако, завладеть аппаратом – это задача лишь для самых богатых и амбициозных компаний на этой планете. Учитывая космическую конечную стоимость проекта в 433 миллиона, не стоит ожидать, что его аукционная цена будет намного ниже.

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Предполагается, что покупатель должен высадить Viper на Луну, завершить начальную его начальную миссию, а и поделиться любыми соответствующими собранными данными с NASA.