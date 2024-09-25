Скільки коштує місяцехід NASA

Як передає The Economist, проєкт згорнули через те, що вартість місяцехода становила 433 мільйони доларів, що майже вдвічі перевищило початковий бюджет у 250 мільйонів «вічнозелених». Повідомляється, побудований апарат навіть почали тестувати, проте завершити цей процес не судилось.

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Установка мала досліджувати південний полюс Місяця на наявність водяного льоду й декілька років тому NASA публікувала тематичне відео про можливості Viper. Замість того, щоб завершити калібрування дорогого місяцеходу й висадити його на місяць, NASA вирішила передати його комерційному сектору.

Однак, заволодіти апаратом – це завдання лише для найбагатших і амбітних компаній на цій планеті. Враховуючи космічну кінцеву вартість проєкту в 433 мільйони, не варто очікувати, що його аукціонна ціна буде набагато нижчою.

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Передбачається, що покупець повинен висадити Viper на Місяць, завершити початкову його початкову місію, а та поділитися будь-якими відповідними зібраними даними з NASA.