Владелец Ferrari 430 Scuderia рассказывает о дорогом первом сервисе со счетом в 14 000 долларов.

Покупка б/у автомобиля всегда связана с определенным риском из-за истории владения им. Проверка может выявить множество потенциальных проблем, но проблемы могут прокрасться, что приведет к дорогим счетам за обслуживание и ремонт.

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Один владелец Ferrari 430 Scuderia почувствовал это: первое техническое обслуживание автомобиля обошлось примерно в 14 000 долларов США.

Владелец оставил суперкар к механику перед Рождеством и примерно через месяц получил электронное письмо с подробным описанием всех найденных проблем. Ему нужны были новые детали подвески, втулки и резиновые прокладки, сделанные им в другой мастерской. У Ferrari также вытекала охлаждающая жидкость, и было несколько других проблем, таких как лязг двери, незакрепленные задние фонари, отсутствие вставок в запорных дверях и ржавые глушители выхлопа.

Приблизительно через месяц после получения первого электронного письма на его почтовый ящик поступил еще один, в котором было описано еще больше проблем. Ожидается, что механик начнет разбирать машину – непременно будет найдено больше проблем. Владельцу пришлось заменить термостат и перекрасить крышки камер.

Он также провел регулярное обслуживание, которое обошлось около 1400 долларов. Это включало в себя замену салонного и воздушного фильтров, вспомогательного ремня, масла и масляного фильтра, масла в коробке передач и аккумуляторов в ключе.

Механическая мастерская отметила, что у автомобиля были изношены тормоза, не требующие немедленной замены. Ferrari также нуждается в новых шинах, и у него плохо подогнана внутренняя отделка, которая может не быть проблемой еще долго.

Чем дороже автомобиль, тем больше денег обычно стоит его содержание, что может превратить доступные суперкары и роскошные модели в финансовый кошмар. Хотя 14 000 долларов – это не то, что кажется мелочью, когда дело доходит до обслуживания автомобиля, это гораздо дешевле, чем что-то столь сложное и дорогое, как Bugatti Chiron.

Четырехлетний интервал обслуживания Bugatti является наиболее значительным для автомобиля, стоит колоссальные 34 000 долларов США и включает в себя различные услуги. Технические специалисты меняют масло передней и задней оси, свечи зажигания, охлаждающую жидкость, приводной ремень, гидравлическое масло и фильтр, масло и фильтр коробки, фильтр двигателя и т.д.