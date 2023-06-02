Власник Ferrari 430 Scuderia розповідає про дорогий перший сервіс із рахунком у 14 000 доларів.

Купівля вживаного автомобіля завжди пов’язана з певним ризиком через історію володіння ним. Перевірка може виявити багато потенційних проблем, але проблеми можуть прокрастися, що призведе до дорогих рахунків за обслуговування та ремонт.

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Один власник Ferrari 430 Scuderia відчув це: перше технічне обслуговування автомобіля коштувало приблизно 14 000 доларів США.

Власник залишив суперкар до механіка перед Різдвом і приблизно через місяць отримав електронний лист із детальним описом усіх знайдених проблем. Йому потрібні були нові деталі підвіски, втулки та гумові прокладки, які він зробив в іншій майстерні. У Ferrari також витікала охолоджуюча рідина, і було кілька інших проблем, як-от брязкіт дверей, незакріплені задні ліхтарі, відсутність вставок у запірних дверях та іржаві глушники вихлопу.

Приблизно через місяць після отримання першого електронного листа на його поштову скриньку надійшов ще один, у якому було описано ще більше проблем. Очікується, щойно механік почне розбирати машину – неодмінно буде знайдено більше проблем. Власнику довелося замінити термостат і перефарбувати кришки камер.

Він також провів регулярне обслуговування, яке коштувало близько 1400 доларів. Це включало заміну салонного та повітряного фільтрів, допоміжного ременя, масла та масляного фільтра, масла в коробці передач та акумуляторів у ключі.

Механічна майстерня відзначила, що в автомобіля були зношені гальма, які не потребували негайної заміни. Ferrari також потребує нових шин, і у нього погано підігнана внутрішня обробка, яка може не бути проблемою ще довго.

Що дорожчий автомобіль, то більше грошей зазвичай коштує його утримання, що може перетворити доступні суперкари та розкішні моделі на фінансовий кошмар. Хоча 14 000 доларів – це не те, що здається дрібницею, коли справа доходить до обслуговування автомобіля, це набагато дешевше, ніж щось таке складне та дороге, як Bugatti Chiron.

Чотирирічний інтервал обслуговування Bugatti є найбільш значним для автомобіля, коштує колосальні 34 000 доларів США та включає різноманітні послуги. Технічні спеціалісти міняють масло передньої та задньої осі, свічки запалювання, охолоджуючу рідину, приводний ремінь, гідравлічне масло та фільтр, масло та фільтр коробки передач, фільтр двигуна тощо.