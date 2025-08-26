Сколько стоит обжаловать штраф полиции за нарушение ПДД

Верховный суд определил размер судебного сбора при обжаловании постановления полиции за нарушение ПДД. Об этом написал doradvokat.com.ua.

Когда обжалование было бесплатное

До марта 2020 года каждый гражданин мог обжаловать штраф полиции за нарушение ПДД без уплаты судебного сбора. Такой вывод был предоставлен Верховным Судом Украины в постановлении от 13.12.2016 по делу №543/775/17.

С каких пор нужно было оплачивать судебный сбор

Однако в постановлении от 18.03.2020 по делу №543/775/17 Большая Палата Верховного Суда сформулировала противоположную правовую позицию. А именно отметила об обязательности уплаты судебного сбора по этим делам в размере 0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Итак, с 18.03.2020 граждане ограничены в доступе к правосудию и должны платить судебный сбор. На сегодня это 605,60 грн.

Что делали для того, чтобы отменить судебный сбор

В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №3424, которым предусматривалось освобождение от уплаты судебного сбора в связи с обжалованием штрафов ПДД.

Необходимость этого закона объяснялось тем, что обычно сумма судебного сбора превышала сумму штрафа. Поэтому работники полиции, понимая ограничения доступа граждан к правосудию, выписывали штрафы за нарушение ПДД без имеющихся на то оснований.

Однако данный законопроект так и не дошел до второго чтения. Возможно это совпадение, но как раз в это время начала работать система камер контроля скорости, которая выписывает штрафы не водителю-нарушителю, а юридическому владельцу авто. Такой правовой механизм имеет явные признаки противоречий с Конституцией Украины. Конституционный суд рассматривает этот вопрос уже более пяти лет и до сих пор не вынес ни одного решения. Гражданам оспаривать незаконные штрафы невыгодно – проще оплатить.

Последняя позиция Верховного суда

3 июля 2025 года Верховным судом вновь рассматривался вопрос уплаты судебного сбора при обжаловании штрафа полиции за нарушение ПДД.

Постановлением от 03.07.2025 по делу №486/577/25 Верховный суд определил, что при обжаловании постановлений полиции за нарушение ПДД гражданин должен уплатить судебный сбор в размере 0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. На сегодня это 605,60 грн.