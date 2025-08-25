Укр
Ру

Сколько украинцев не платит штрафы за нарушение ПДД

За половину текущего года зафиксировано 375 810 долгов по штрафам за нарушение ПДД. Общее количество неуплаченных штрафов составляет 1,8 млн.
Большое количество украинцев не платит штрафы за нарушение ПДД - Auto24

Украинцев не платят штрафы за нарушение ПДД

Евгений Гудущан
logo25 августа, 12:30
logo0
logo0 мин

За первое полугодие 2025 года в Едином реестре должников зафиксировано 376 тысяч дел из-за неуплаты штрафов за нарушение ПДД, сообщает opendatabot.ua. Хотя по сравнению с прошлым годом показатель несколько снизился, он остается значительно выше довоенного уровня.

Читайте также: За какое нарушение на дороге предусмотрено 51 000 гривен штрафа

Столица на первом месте по количеству производств, а среди должников все больше женщин. В 2025 году на них приходится уже 21% всех дел - против 8% накануне полномасштабной.

375 810 долгов за неуплату штрафов за нарушение ПДД - столько дел зафиксировано в Едином реестре должников за первое полугодие 2025 года. Это меньше, чем в прошлом году, но все еще на треть больше, чем в 2023. По сравнению с периодом до начала полномасштабной войны долгов и нарушений увеличилось наиболее существенно, аж в 2,5 раза.

С начала полномасштабной войны не только увеличилось количество неуплаченных штрафов, но и изменилось гендерное распределение водителей - как количественно, так и процентно. Доля женщин, задолжавших вовремя оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения, растет год от года. Если за первое полугодие 2021 года на женщин приходилось лишь 8% производств, то в этом году это уже 21%.

Чаще всего в Украине нарушают и не платят мужчины 25-45 лет - на них приходится 41% всех производств.

Среди регионов по нарушениям ПДД лидирует столица - 12% или 43 654 производства. Следуют Днепропетровщина - 36 879 или 10% и Одесская область 29 502 или 8%.

Всего в Едином реестре должников насчитывается 1,8 млн неуплаченных долгов за нарушение правил дорожного движения. Подавляющее большинство - 1,7 млн - приходится на мужчин.

Стоит заметить, что ЕРБ - нестатический реестр, в котором одни долги закрываются, зато на их месте могут появляться новые. Поэтому приведенные цифры отражают ситуацию по состоянию на начало июля 2025 года.

#Автособытие #Новости