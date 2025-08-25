Сколько украинцев не платит штрафы за нарушение ПДД

За первое полугодие 2025 года в Едином реестре должников зафиксировано 376 тысяч дел из-за неуплаты штрафов за нарушение ПДД, сообщает opendatabot.ua. Хотя по сравнению с прошлым годом показатель несколько снизился, он остается значительно выше довоенного уровня.

Столица на первом месте по количеству производств, а среди должников все больше женщин. В 2025 году на них приходится уже 21% всех дел - против 8% накануне полномасштабной.

375 810 долгов за неуплату штрафов за нарушение ПДД - столько дел зафиксировано в Едином реестре должников за первое полугодие 2025 года. Это меньше, чем в прошлом году, но все еще на треть больше, чем в 2023. По сравнению с периодом до начала полномасштабной войны долгов и нарушений увеличилось наиболее существенно, аж в 2,5 раза.

С начала полномасштабной войны не только увеличилось количество неуплаченных штрафов, но и изменилось гендерное распределение водителей - как количественно, так и процентно. Доля женщин, задолжавших вовремя оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения, растет год от года. Если за первое полугодие 2021 года на женщин приходилось лишь 8% производств, то в этом году это уже 21%.

Чаще всего в Украине нарушают и не платят мужчины 25-45 лет - на них приходится 41% всех производств.

Среди регионов по нарушениям ПДД лидирует столица - 12% или 43 654 производства. Следуют Днепропетровщина - 36 879 или 10% и Одесская область 29 502 или 8%.

Всего в Едином реестре должников насчитывается 1,8 млн неуплаченных долгов за нарушение правил дорожного движения. Подавляющее большинство - 1,7 млн - приходится на мужчин.

Стоит заметить, что ЕРБ - нестатический реестр, в котором одни долги закрываются, зато на их месте могут появляться новые. Поэтому приведенные цифры отражают ситуацию по состоянию на начало июля 2025 года.