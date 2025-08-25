Скільки українців не платить штрафи за порушення ПДР

За перше півріччя 2025 року в Єдиному реєстрі боржників зафіксовано 376 тисяч справ через несплату штрафів за порушення ПДР, повідомляє opendatabot.ua. Хоча порівняно з минулим роком показник дещо знизився, він залишається значно вищим за довоєнний рівень.

Столиця на першому місці за кількістю проваджень, а серед боржників усе більше жінок. У 2025 році на них припадає вже 21% усіх справ — проти 8% напередодні повномасштабної.

375 810 боргів за несплату штрафів за порушення ПДР — стільки справ зафіксовано у Єдиному реєстрі боржників за перше півріччя 2025. Це менше, ніж торік, але все ще на третину більше, ніж у 2023. У порівнянні до періоду до початку повномасштабної війни боргів та порушень побільшало найбільш істотно, аж у 2,5 раза.

Від початку повномасштабної війни не тільки побільшало несплачених штрафів, але й змінився гендерний розподіл водіїв — як кількісно, так й відсотково. Частка жінок, заборгувавших вчасно сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху, росте рік до року. Якщо за перше півріччя 2021 року на жінок припадало лише 8% проваджень, то цьогоріч це вже 21%.

Найчастіше в Україні порушують та не сплачують чоловіки 25-45 років — на них припадає 41% усіх проваджень.

Серед регіонів за порушеннями ПДР лідирує столиця — 12% або 43 654 провадження. Наслідують Дніпропетровщина — 36 879 або 10% та Одещина 29 502 або 8%.

Загалом в Єдиному реєстрі боржників нараховується 1,8 млн несплачених боргів через порушення правил дорожнього руху. Переважна більшість — 1,7 млн — припадає на чоловіків.

Варто зауважити, що ЄРБ — нестатичний реєстр, в якому одні борги закриваються, натомість на їх місці можуть з'являтися нові. Тож наведені цифри відображають ситуацію станом на початок липня 2025 року.