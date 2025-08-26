Скільки коштує оскаржити штраф поліції за порушення ПДР

Верховний суд визначив розмір судового збору при оскарженні постанови поліції за порушення ПДР. Про це написав doradvokat.com.ua.

Коли оскарження було безкоштовне

До березня 2020 року кожен громадянин міг оскаржити штраф поліції за порушення ПДР без сплати судового збору. Такий висновок було надано Верховним Судом України в постанові від 13.12.2016 у справі №543/775/17.

Відколи потрібно було оплачувати судовий збір

Проте у постанові від 18.03.2020 у справі №543/775/17 Велика Палата Верховного Суду сформулювала протилежну правову позицію. А саме зазначила про обов’язковість сплати судового збору у цих справах в розмірі 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Отже, з 18.03.2020 громадяни обмежені у доступі до правосуддя і повинні сплачувати судовий збір. На сьогодні це 605,60 грн.

Що робили для того, щоб скасувати судовий збір

У Верховній раді було зареєстровано законопроект №3424, яким передбачалось звільнення від сплати судового збору у зв’язку з оскарженням штрафів ПДР.

Необхідність цього закону пояснювалось тим, що зазвичай сума судового збору перевищувала суму штрафу. Тому працівники поліції, розуміючи обмеження доступу громадян до правосуддя, виписували штрафи за порушення ПДР без наявних на те підстав.

Проте даний законопроект так і не дійшов до другого читання. Можливо це співпадіння, але якраз у цей час почала працювати система камер контролю швидкості, яка виписує штрафи не водію-порушнику, а юридичному власнику авто. Такий правовий механізм має явні ознаки протиріч з Конституцією України. Конституційний суд розглядає це питання вже понад п'ять років і досі не виніс жодного рішення. Громадянам оскаржувати незаконні штрафи невигідно – простіше сплатити.

Остання позиція Верховного суду

3 липня 2025 року Верховним судом знову розглядалось питання сплати судового збору при оскарженні штрафу поліції за порушення ПДР.

Постановою від 03.07.2025 у справі №486/577/25 Верховний суд визначив, що при оскарженні постанов поліції за порушення ПДР громадянин повинен сплатити судовий збір в розмірі 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На сьогодні це 605,60 грн.