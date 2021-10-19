Стоимость перерегистрации легкового автомобиля в Украине не очень высока. Обычно она составляет 600-800 гривен. Однако существует способ узнать более точную цену.

Перерегистрация авто на нового владельца необходима в случае покупки или продажи авто. Перерегистрация на "старого" владельца может потребоваться в случае изменения номеров, узаконивания ГБО, изменения фамилии владельца, потери свидетельства о регистрации и в других случаях.

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Для того, чтобы узнать стоимость услуг по перерегистрации можно воспользоваться онлайн калькулятором по этой ссылке. Что правда, указана стоимость будет приблизительной, так еще придется оплачивать комиссию банка (в случае наличных расчетов). Также придется оплатить услуги экспертов, которые проверяют номерные агрегаты.

Также онлайн калькулятор предусматривает расчет стоимости платных номерных знаков.