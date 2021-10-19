Вартість перереєстрації легкового автомобіля в Україні не дуже висока. Зазвичай вона складає 600-800 гривень. Проте існує спосіб взнати більш точну ціну.

Перереєстрація авто на нового власника необхідна у разі купівлі або продажу авто. Перереєстрація на “старого” власника може знадобитись у разі зміни номерів, узаконення ГБО, зміни прізвища власника, втрати свідоцтва про реєстрацію та у інших випадках.

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Для того, аби дізнатись вартість послуг з перереєстрації можна скористатись онлайн калькулятором за цим посиланням. Що правда, вказана вартість буде приблизною, оскільки ще доведеться оплачувати комісію банку (у випадку готівкових розрахунків). Також доведеться оплатити послуги експертів, які перевіряють номерні агрегати.

Також онлайн калькулятор передбачає розрахунок вартості платних номерних знаків.