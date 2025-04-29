Сколько стоит перерегистрировать автомобиль

Для того, чтобы рассчитать, в какую стоимость обойдется услуга и сколько средств взять с собой для оплаты – можно воспользоваться финансовым помощником, размещенным на сайте Главного сервисного центра МВД.

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"Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортных средств" актуален при смене владельца авто или восстановлении утраченных или поврежденных документов. Функционал удобен и прост в использовании, и в несколько кликов поможет рассчитать приблизительную сумму средств, которые необходимо оплатить за регистрационную услугу.

Онлайн-сервис учитывает:

административную услугу;

платный или бесплатный номерной знак;

каким будет налог от второй продажи транспортного средства;

какая сумма пенсионного сбора при первой регистрации легкового авто.

Калькулятором удобно пользоваться, ведь номерные знаки сгруппированы по категориям. Поэтому их можно отсортировать от самых дешевых к самым дорогим и наоборот, или сразу отметить в поиске желаемую комбинацию.

После получения информации о стоимости номерного знака и услуги регистрационных действий с транспортными средствами можно обратиться в ближайший сервисный центр МВД для получения услуги.

Напоминаем, что перед обращением в территориальное подразделение необходимо предварительно осуществить запись. Онлайн-регистрация осуществляется на 21 день вперед через Е-запись. Также доступна регистрация через терминал день в день, то есть в день обращения гражданин регистрируется в терминале самообслуживания в помещении сервисного центра МВД, и в этот же день получает услугу.