Скільки коштує перереєструвати автомобіль

Для того, щоб розрахувати, у яку вартість обійдеться послуга та скільки коштів взяти з собою для сплати, можна скористатись фінансовим помічником, розміщеним на сайті Головного сервісного центру МВС.

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"Калькулятор орієнтовної вартості реєстрації транспортних засобів" актуальний при зміні власника авто чи відновленні втрачених або пошкоджених документів. Функціонал зручний та простий у користуванні, й у кілька кліків допоможе розрахувати приблизну суму коштів, які необхідно сплатити за реєстраційну послугу.

Онлайн-сервіс враховує:

адміністративну послугу;

платний чи безкоштовний номерний знак;

яким буде податок від другого продажу транспортного засобу;

яка сума пенсійного збору при першій реєстрації легкового авто.

Калькулятором зручно користуватись, адже номерні знаки згруповані за категоріями. Тому їх можливо відсортувати від найдешевших до найдорожчих і навпаки, або одразу зазначити в пошуку бажану комбінацію.

Після отримання інформації щодо вартості номерного знаку та послуги реєстраційних дій з транспортними засобами можна звернутися до найближчого сервісного центру МВС для отримання послуги.

Нагадуємо, що перед зверненням до територіального підрозділу необхідно попередньо здійснити запис. Онлайн-реєстрація здійснюється на 21 день вперед через Е-запис. Також доступна реєстрація через термінал день в день, тобто у день звернення громадянин реєструється в терміналі самообслуговування в приміщенні сервісного центру МВС, і цього ж дня отримує послугу.