Аналитики компании OLX подсчитали сколько будут стоить запчасти и расходные материалы для подковки авто к летнему сезону. Следует заметить, что эти данные средние по рынку и не включают в себя стоимость работ по замене деталей.

Около 8760 грн нужно, чтобы подготовить свой автомобиль к новому сезону – посчитали аналитики OLX. Дороже всего обновить машину в Харьковской области, а самые демократичные цены в Одесской области. Сколько стоят новые и б/у автозапчасти сейчас – статистика платформы за март.

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8760 грн – средняя (медианная) стоимость запчастей, которые необходимо обновить для профилактики. Самое дорогое в этом наборе – летняя резина. Одна новая шина обойдется водителям в 1340 грн в среднем. Бывшие в употреблении немного бюджетныее, 1200 грн – сообщают аналитики платформы OLX.

На комплекте из 4 штук можно сэкономить почти 600 грн. К тому же, б/у вариантов на ресурсе в 7 раз больше, чем новых. То же касается и амортизаторов. Если цена за штуку в новом состоянии – 800 грн, то за такие же на вторичном рынке – уже 600 грн. Для тех, кто собирается обновлять диски, разница – 500 грн. Один такой в ​​среднем стоит 1500 грн.

Аналитики OLX посчитали стоимость автозапчастей, которые можно обновить до нового сезона. Если рассматривать возможность покупки подержанных амортизаторов и шин, бюджет на весь основной набор составит в районе 7800 грн.

Сколько стоит подготовить машину к новому сезону на OLX:

Летняя резина 1340 грн/шт

Летняя резина б/у 1200 грн

Амортизаторы 800 грн/шт

Амортизаторы б/у 600 грн

Воздушный фильтр 150 грн

Дворники 300 грн/комплект

Масляный фильтр 100 грн

Ремень ГРМ 300 грн

Свечи 200 грн/комплект

Синтетическое масло 550 грн/4 литра

Топливный фильтр 200 грн

Эксперты посчитали, сколько будут стоить основные запчасти в конкретных областях. В Харьковском регионе рекорд по стоимости – 12 000 грн в среднем. В пятерку мест с наиболее высокими ценами попали Черновицкая, Черниговская, Полтавская и Киевская области. Если постараться, в Сумской и Одесской областях можно затариться новыми автозапчастями в районе 6500 грн.

Самые бюджетные варианты новых шин в Закарпатской области. Однако в Киевской больше актуальных предложений. Причем не только для неиспользованной ранее резины, но и для б/у вариантов. А вот в районе Кропивницкого для обеих категорий запчастей рекордно низкий ассортимент по Украине.