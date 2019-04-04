Аналітики компанії OLX підрахували скільки будуть коштувати запчастини та розхідні матеріали для підковки авто до літнього сезону. Слід зауважити що ці данні середні по ринку та не включають в себе вартість робіт по заміні деталей.

Близько 8 760 грн потрібно, щоб підготувати свій автомобіль до нового сезону - порахували аналітики OLX. Дорожче за все оновити машину в Харківській області, а найдемократичніші ціни в Одеській. Скільки коштують нові і б/в автозапчастини зараз - статистика платформи за березень.

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8 760 грн - середня (медіанна) вартість запчастин, які необхідно оновити для профілактики. Найдорожче в цьому наборі - літня гума. Одна нова шина обійдеться водіям у 1 340 грн в середньому. Вживані трохи більш бюджетні, 1 200 грн - повідомляють аналітики платформи OLX.

На комплекті з 4 штук можна заощадити майже 600 грн. До того ж, б/в варіантів на ресурсі в 7 разів більше, ніж нових. Те ж стосується й амортизаторів. Якщо ціна за штуку в новому стані - 800 грн, то за такі ж на вторинному ринку - вже 600 грн. Для тих, хто збирається оновлювати диски, різниця - 500 грн. Один такий в середньому коштує 1 500 грн.

Аналітики OLX порахували вартість автозапчастин, які знадобиться оновити до нового сезону. Якщо розглядати можливість покупки уживаних амортизаторів і шин, бюджет на весь основний набір складе в районі 7 800 грн.

Скільки коштує підготувати машину до нового сезону на OLX:

Літня гума 1 340 грн/шт

Літня гума б/в 1 200 грн

Амортизатори 800 грн/шт

Амортизатори б/в 600 грн

Повітряний фільтр 150 грн

Двірники 300 грн/комплект

Масляний фільтр 100 грн

Ремінь ГРМ 300 грн

Свічки 200 грн/комплект

Синтетичне масло 550 грн/4 літри

Паливний фільтр 200 грн

Експерти порахували, скільки будуть коштувати основні запчастини в конкретних областях. У Харківському регіоні рекорд за вартістю- 12 000 грн в середньому. У п'ятірку місць з найбільш високими цінами потрапили Чернівецька, Чернігівська, Полтавська та Київська області. Якщо постаратися, в Сумській та Одеській можна затаритися новими автозапчастинами в районі 6 500 грн.

Найбюджетніші варіанти нових шин в Закарпатській області. Проте в Київській найбільше актуальних пропозицій. Причому не тільки для невикористаної раніше гуми, але і для б/в варіантів. А ось в районі Кропивницького для обох категорій запчастин рекордно низький асортимент по Україні.