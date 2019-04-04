Аналітики компанії OLX підрахували скільки будуть коштувати запчастини та розхідні матеріали для підковки авто до літнього сезону. Слід зауважити що ці данні середні по ринку та не включають в себе вартість робіт по заміні деталей.
Близько 8 760 грн потрібно, щоб підготувати свій автомобіль до нового сезону - порахували аналітики OLX. Дорожче за все оновити машину в Харківській області, а найдемократичніші ціни в Одеській. Скільки коштують нові і б/в автозапчастини зараз - статистика платформи за березень.
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8 760 грн - середня (медіанна) вартість запчастин, які необхідно оновити для профілактики. Найдорожче в цьому наборі - літня гума. Одна нова шина обійдеться водіям у 1 340 грн в середньому. Вживані трохи більш бюджетні, 1 200 грн - повідомляють аналітики платформи OLX.
На комплекті з 4 штук можна заощадити майже 600 грн. До того ж, б/в варіантів на ресурсі в 7 разів більше, ніж нових. Те ж стосується й амортизаторів. Якщо ціна за штуку в новому стані - 800 грн, то за такі ж на вторинному ринку - вже 600 грн. Для тих, хто збирається оновлювати диски, різниця - 500 грн. Один такий в середньому коштує 1 500 грн.
Аналітики OLX порахували вартість автозапчастин, які знадобиться оновити до нового сезону. Якщо розглядати можливість покупки уживаних амортизаторів і шин, бюджет на весь основний набір складе в районі 7 800 грн.
Скільки коштує підготувати машину до нового сезону на OLX:
Літня гума 1 340 грн/шт
Літня гума б/в 1 200 грн
Амортизатори 800 грн/шт
Амортизатори б/в 600 грн
Повітряний фільтр 150 грн
Двірники 300 грн/комплект
Масляний фільтр 100 грн
Ремінь ГРМ 300 грн
Свічки 200 грн/комплект
Синтетичне масло 550 грн/4 літри
Паливний фільтр 200 грн
Експерти порахували, скільки будуть коштувати основні запчастини в конкретних областях. У Харківському регіоні рекорд за вартістю- 12 000 грн в середньому. У п'ятірку місць з найбільш високими цінами потрапили Чернівецька, Чернігівська, Полтавська та Київська області. Якщо постаратися, в Сумській та Одеській можна затаритися новими автозапчастинами в районі 6 500 грн.
Найбюджетніші варіанти нових шин в Закарпатській області. Проте в Київській найбільше актуальних пропозицій. Причому не тільки для невикористаної раніше гуми, але і для б/в варіантів. А ось в районі Кропивницького для обох категорій запчастин рекордно низький асортимент по Україні.