Сколько стоит получить "права" на грузовик в Германии

Получение водительских прав на грузовик в Германии может обойтись дорого, но из-за высокого спроса на профессиональных водителей такая квалификация становится выгодной. В этой статье от Ацѕnews.de вы узнаете, сколько стоят эти права, какие категории нужны для управления грузовиками и какие государственные субсидии помогут снизить расходы на их получение.

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Получение водительских прав на грузовик в Германии

Если вы планируете управлять грузовиком, вам понадобятся права минимум категории C. Они позволяют управлять транспортом массой более 3,5 тонн.

Однако есть и другие категории, которые дают больше возможностей:

Класс CE Позволяет управление грузовиком с прицепом более 750 кг

Класс C1 Позволяет управлять транспортными средствами массой от 3,5 до 7,5 тонн

Класс C1E Позволяет управлять грузовиком класса C1 с прицепом более 750 кг.

Тем, кто планирует работать водителем грузовика, нужно не только получить права, но и пройти базовую квалификацию профессионального водителя или ее ускоренный вариант. В обоих случаях нужно сдать экзамен IHK. Кстати, с апреля вступят в силу новые правила сдачи экзамена на права – важно знать, какие изменения ждут будущих водителей.

Стоимость уроков вождения и экзамена

Цена обучения зависит от автошколы и региона. Однако лучше сразу получать категории C и CE вместе – это открывает больше карьерных возможностей.

Сколько стоит обучение в автошколе для получения прав на грузовик в Германии:

Основная сумма, теоретические занятия, система обучения и инструктаж по вождению двух автомобилей – 723,50 евро. Уроки вождения, включая обязательные специальные поездки – 2350 евро. Сдача теоретического экзамена и все сборы в TÜV или DEKRA – 1004,80 евро. Дополнительные расходы, такие как курс первой помощи, проверка зрения и медицинский осмотр с офтальмологическим обследованием – 214,50 евро.

Таким образом, если у вас уже есть права категории B, обучение на категории C и CE будет стоить 4292,80 евро. Однако тем, кто нуждается в ускоренной базовой квалификации, придется заплатить еще больше. Стоимость прав для легковых автомобилей тоже растет – сейчас начинающим водителям они могут обойтись до 4400 евро.

Субсидии

Из-за нехватки водителей есть несколько вариантов финансирования обучения и получения прав на грузовой транспорт:

Агентство по трудоустройству и центры занятости: Безработные могут получить образовательный ваучер, который покрывает до 100% стоимости обучения при определенных условиях.

Финансирование профессионального обучения для работников: Работники могут получить частичное или полное финансирование через Агентство по трудоустройству.

Немецкое пенсионное страхование: В отдельных случаях покрывает расходы на получение прав, если это необходимо по медицинским или профессиональным причинам (реабилитация).

Многие транспортные компании финансируют получение прав, если водитель обязуется работать в компании по контракту.

Нужно ли получать права на грузовик, зависит от ваших целей. Если вы планируете работать водителем, стоит заранее узнать о вариантах финансирования, чтобы уменьшить расходы. Из-за нехватки специалистов шансы найти работу в этой сфере обычно высокие.