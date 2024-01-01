Скільки коштує отримати водійські "права" на вантажівку в Німеччині

Отримання прав водія на вантажівку в Німеччині може обійтися дорого, але через високий попит на професійних водіїв така кваліфікація вигідна. У цій статті від Аusnews.de ви дізнаєтесь, скільки коштують ці права, які категорії потрібні для керування вантажівками та які державні субсидії допоможуть знизити витрати на їх отримання.

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Отримання прав водія на вантажівку в Німеччині

Якщо ви плануєте керувати вантажівкою, вам знадобляться права мінімум категорії C. Вони дозволяють керувати транспортом масою понад 3,5 тонни.

Однак є й інші категорії, які дають більше можливостей:

Клас CE Дозволяє керування вантажівкою з причепом понад 750 кг

Клас C1 Дозволяє керувати транспортними засобами масою від 3,5 до 7,5 тонн

Клас C1E Дозволяє керувати вантажівкою класу C1 з причепом понад 750 кг.

Тим, хто планує працювати водієм вантажівки, потрібно не лише здобути права, а й пройти базову кваліфікацію професійного водія або її прискорений варіант. В обох випадках потрібно скласти іспит IHK. До речі, з квітня набудуть чинності нові правила складання іспиту на права – важливо знати, які зміни чекають на майбутніх водіїв.

Вартість уроків водіння та іспиту

Ціна навчання залежить від автошколи та регіону. Однак краще відразу отримувати категорії C та CE разом – це відкриває більше кар'єрних можливостей.

Скільки коштує навчання в автошколі для отримання прав на вантажівку в Німеччині:

Основна сума, теоретичні заняття, система навчання та інструктаж з водіння двох автомобілів – 723,50 євро

Уроки керування, включаючи обов'язкові спеціальні поїздки – 2350 євро

Складання теоретичного іспиту та всі збори в TÜV або DEKRA – 1004,80 євро

Додаткові витрати, такі як курс першої допомоги, перевірка зору та медичний огляд із офтальмологічним обстеженням – 214,50 євро.

Таким чином, якщо у вас вже є права категорії B, навчання на категорії C та CE коштуватиме 4292,80 євро. Проте тим, хто потребує прискореної базової кваліфікації, доведеться заплатити ще більше. Вартість прав для легкових автомобілів теж зростає – зараз водіям-початківцям вони можуть обійтися до 4400 євро.

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Субсидії

Через брак водіїв є кілька варіантів фінансування навчання та отримання прав на вантажний транспорт:

Агентство з працевлаштування та центри зайнятості: Безробітні можуть отримати освітній ваучер, який покриває до 100% вартості навчання за певних умов.

Фінансування професійного навчання для працівників: Працівники можуть отримати часткове або повне фінансування через Агентство з працевлаштування.

Німецьке пенсійне страхування: В окремих випадках покриває витрати на отримання прав, якщо це необхідно з медичних чи професійних причин (реабілітація).

Чимало транспортних компаній фінансують отримання прав, якщо водій зобов'язується працювати в компанії за контрактом.

Чи потрібно отримувати права на вантажівку, залежить від ваших цілей. Якщо ви плануєте працювати водієм, варто заздалегідь дізнатися про варіанти фінансування, щоб зменшити витрати. Через брак фахівців шанси знайти роботу у цій сфері зазвичай високі.