В прошлом Mercedes-Benz предлагал варианты пикапов G-класса, но сейчас подобных предложений нет. Впрочем, тюнинговая компания готова решить эту проблему.

Тюнер Pit26 Motorsports предложил решение, продемонстрировав свой грузовик G 63. Компания может создать пикап используя G 63 или G550 2019-2023 годов, а цены начинаются от 385 000 долларов.

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Тюнинг Pit26 Motorsports начинается с раздевания задней внутренней и наружной части G 63, а затем разрезание внедорожника за задними сиденьями. Команда расширяет раму на 20 дюймов для создания места для грузового отсека. Компания собирает все вместе, используя оригинальные запчасти и украшения, чтобы это выглядело как нечто, что могло бы выйти прямо из Mercedes.

Помимо обновленного кузова, этот G 63 получил значительные механические обновления. Имеются портальные оси для подъема клиренса. Подвеска имеет новые верхние и нижние рычаги и 2,65-дюймовые амортизаторы Bilstein. Задняя ось получает нижнюю опору фермы для улучшения жесткости.

Силовая установка остается штатной. 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом развивает 577 лошадиных сил и 850 Ньютон-метров крутящего момента. Девятиступенчатый автомат передает мощность на систему полного привода с раздаточной коробкой, предлагающей низкий диапазон передач.

Pit26 Motorsports покрывает этот грузовик темно-серой краской, которая в некоторых условиях освещения выглядит больше похожей на черную. Компания предлагает либо 20-дюймовые кованые колеса с имитацией Beadlock, либо 18-дюймовые детали, подходящие для 38-дюймовых шин Toyo, чтобы обеспечить почти 9,0 дюймов клиренса.

Для этой первой сборки компания интегрирует лебедку в передний бампер и устанавливает полноразмерную запасную шину на дверь багажника. Хотя на этих фотографиях не показано, у грузовика также есть багажник на крыше с внедорожными огнями. В багажном отсеке есть пара креплений для горных велосипедов.