У минулому Mercedes-Benz пропонував варіанти пікапів G-класу, але зараз таких пропозицій немає. Втім тюнінгова компанія готова вирішити цю проблему.

Тюнер Pit26 Motorsports запропонував рішення, продемонструвавши свою вантажівку G 63. Компанія може створити пікап використовуючи G 63 або G550 2019-2023 років, а ціни починаються від 385 000 доларів.

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Тюнінг Pit26 Motorsports починається з роздягання задньої внутрішньої та зовнішньої частини G 63, а потім розрізання позашляховика за задніми сидіннями. Команда розширює раму на 20 дюймів, щоб створити місце для вантажного відсіку. Компанія збирає все разом, використовуючи оригінальні запчастини та оздоблення, щоб це виглядало як щось, що могло б вийти прямо з Mercedes.

Крім оновленого кузова, цей G 63 отримав значні механічні оновлення. Є портальні осі для підйому кліренсу. Підвіска має нові верхні та нижні важелі керування та 2,65-дюймові амортизатори Bilstein. Задня вісь отримує нижню опору ферми для покращеної жорсткості.

Силова установка залишається штатною. 4,0-літровий V8 з подвійним турбонаддувом розвиває 577 кінських сил і 850 Ньютон-метрів крутного моменту. Дев'ятиступінчастий автомат передає потужність на систему повного приводу з роздавальною коробкою, яка пропонує низький діапазон передач.

Pit26 Motorsports покриває цю вантажівку темно-сірою фарбою, яка в деяких умовах освітлення виглядає більше схожою на чорну. Компанія пропонує або 20-дюймові ковані колеса з імітацією Beadlock, або 18-дюймові деталі, які підходять для 38-дюймових шин Toyo, щоб забезпечити майже 9,0 дюймів кліренсу.

Для цієї першої збірки компанія інтегрує лебідку в передній бампер і встановлює повнорозмірну запасну шину на двері багажника. Хоча на цих фотографіях не показано, вантажівка також має багажник на даху з позашляховими вогнями. У багажному відсіку є пара кріплень для гірських велосипедів.