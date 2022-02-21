Рынок подержанных автомобилей в Украине в несколько раз больше площадок с новыми машинами. Покупателей в зарубежных моделях привлекает доступность. Но сколько приходится платить с учетом растаможки?

Коллеги с сайта АвтоОбоз подсчитали стоимость растаможивания самых популярных в Украине подержанных машин из ЕС и США с учетом не только первоначальной стоимости, но и вместе с расходами на растаможку. Как обычно, итоговая стоимость зависит от возраста, типа двигателя и его объема.

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Volkswagen Jetta

Из Америки украинцы чаще всего покупают б/у Volkswagen Jetta пятого и шестого поколений. Чаще всего после небольших ДТП. Первую машину, к примеру, можно отыскать за 2 000 долларов. Самый популярный двигатель – бензиновый 2,5л. Растаможка в Украине будет стоить 3 200 долларов. Таким образом, общая цена без учета доставки и ремонта растет до 5 200 долларов.

Автомобиль следующего поколения можно обнаружить за 5 000 долларов. С таким же двигателем 2,5л растаможка обойдется в 3 500 долларов. Итоговая цена – 8 500 долларов.

Volkswagen Passat

Volkswagen Passat – второй по популярности автомобиль, импортируемый в Украину из США с пробегом. Сразу стоит отметить, что модель отличается от одноименного родственника на европейском рынке (который продается в Украине). Американский “Пассат” больше, проще в техническом плане и дешевле. Потому и популярный.

За VW Passat 2012 года с бензиновым двигателем объемом 2,5 л (170 л.с.) просят 8 400 долларов. Хорошая цена за большой автомобиль, но пробег достигает 260 000 км. С учетом растаможки в Украине придется заплатить 12 800 долларов. То есть платежи “набегают” примерно на 4 400 долларов. А еще доставка, ремонт, сертификация, постановка на учет.

Если за ту же сумму с таким же двигателем удастся найти автомобиль вдвое моложе, растаможка составит меньше – 3 600 долларов.

VW Golf

Среди лидеров импорта из ЕС – б/у VW Golf. За хэтчбек пятого поколения 2004 года выпуска с бензиновым 1.6 просят 5 400 долларов. С учетом растаможки (3 000 долларов) итоговая цена растет до 8 400 долларов.

За модель того же поколения, но с дизелем на 2 литра (2006 год) просят 4 100 долларов. Прибавляем растаможку в размере 4 300 долларов и получаем итоговую стоимость 8 300 долларов.

Skoda Octavia

Почти таким же высоким спросом пользуется Skoda Octavia. Автомобиль 2010 года с маленьким бензиновым двигателем 1.2 был оценен в 5 600 долларов. Если из ЕС привезем такой подержанный автомобиль в Украину, растаможка будет стоить 2 500 долларов. В итоге заплатим 8 100 долларов.

Дизельная “Шкода Октавия” 1.9 за 4 000 долларов потребует таможенных платежей в размере тех же 4 000 долларов. Таким образом, итоговая сумма увеличивается вдвое до 8 000 долларов.