Ринок вживаних автомобілів в Україні у кілька разів більший за майданчики з новими машинами. Покупців у закордонних моделях приваблює доступність. Але скільки доводиться платити з урахуванням розмитнення?

Колеги з сайту АвтоОбоз підрахували вартість розмитнення найпопулярніших в Україні вживаних машин з ЄС та США з урахуванням не тільки початкової вартості, а й разом із витратами на розмитнення. Як завжди, підсумкова вартість залежить від віку, типу двигуна та його об'єму.

Читайте також: Калькулятор розмитнення авто в Україні

Volkswagen Jetta

З Америки Українці найчастіше купують вживані Volkswagen Jetta п'ятого та шостого поколінь. Найчастіше після невеликих ДТП. Першу машину, наприклад, можна знайти за $2000. Найпопулярніший двигун – бензиновий 2,5 л. Розмитнення в Україні коштуватиме 3200 доларів. Таким чином, загальна ціна без врахування доставки та ремонту зростає до $5200.

Автомобіль наступного покоління можна знайти за 5000 доларів. З таким же двигуном 2,5 л розмитнення коштуватиме 3500 доларів. Підсумкова ціна – $8500.

Volkswagen Passat

Volkswagen Passat – другий за популярністю автомобіль, що імпортується до України з США з пробігом. Відразу варто зазначити, що модель відрізняється від однойменного родича на європейському ринку (що продається в Україні). Американський "Пассат" більший, простіший в технічному плані та дешевший. Тому й популярний.

За VW Passat 2012 з бензиновим двигуном об'ємом 2,5 л (170 к.с.) просять $8400. Хороша ціна за великий автомобіль, але пробіг сягає 260 000 км. З урахуванням розмитнення в Україні доведеться заплатити $12 800. Тобто платежі "набігають" приблизно на 4400 доларів. А ще доставка, ремонт, сертифікація, постановка на облік…

Якщо за ту ж суму з таким же двигуном вдасться знайти автомобіль вдвічі молодший, розмитнення складе менше – 3600 доларів.

VW Golf

Серед лідерів імпорту з ЄС – вживані VW Golf. За хетчбек п'ятого покоління 2004 року випуску із бензиновим 1.6 просять $5400. З урахуванням розмитнення ($3000) підсумкова ціна зростає до $8400.

За модель того ж покоління, але з дизелем на 2 літри (2006 рік) просять $4100. Додаємо розмитнення у розмірі 4300 доларів та отримуємо підсумкову вартість $8300.

Skoda Octavia

Майже таким самим високим попитом користується Skoda Octavia. Автомобіль 2010 року з маленьким бензиновим двигуном 1.2 оцінили в $5600. Якщо з ЄС привеземо такий вживаний автомобіль до України, розмитнення коштуватиме 2500 доларів. У результаті заплатимо $8100.

Дизельна "Шкода Октавія" 1.9 за $4000 вимагатиме митних платежів у розмірі тих самих 4000 доларів. Таким чином, підсумкова сума збільшується вдвічі до $8000.