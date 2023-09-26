Самым дорогим автомобилем на eBay стал Ferrari LaFerrari за 4,3 миллиона долларов. Пробег итальянского суперкара составляет немногим более тысячи километров.

По данным издания Autoevolution, представленный гибрид является самой дорогой машиной, доступной для покупки на популярной онлайн-платформе. Суперкар находится в идеальном внешнем и техническом состоянии. Ежегодный пробег модели не превышал 150 км. При этом если на автомобиль найдется покупатель, сделка не станет рекордной, поскольку несколько лет назад за последнюю в серии LaFerrari Aperta выложили десять миллионов долларов.

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Дебютировавший в 2013 году Ferrari LaFerrari стал первым гибридным и мощным суперкаром итальянской марки. Модель оборудована силовой установкой, состоящей из 6,3-литрового V12 и электромотора. Суммарная отдача системы составляла 963 лошадиные силы. Для разгона до «сотни» авто нужно всего три секунды. За два года производства собрали всего 499 LaFerrari.

Представленный экземпляр, выкрашенный в черный цвет, был выпущен в 2014 году для американского рынка. Образ суперкара дополнили темные колесные диски, а также кожаный салон аналогичного оттенка со вставками из матового карбона. Единственный фирменный красный акцент есть в виде красной полосы на крышке двигателя.

Почти через десять лет эксплуатации суперкар прошел всего 1316 километров. Приобрести редкий LaFerrari можно на eBay за 4350000 долларов. При этом рекорд принадлежит спайдеру LaFerrari Aperta, которого в 2017 году пустили с молотка за десять миллионов.

Однако самым дорогим в мире Ferrari может стать винтажная берлинета 330 LM/330 GTO. За один из трех построенных автомобилей в ходе торгов планируется выручить более 60 миллионов долларов.