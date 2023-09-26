Найдорожчим автомобілем на eBay став Ferrari LaFerrari за 4,3 мільйона доларів. Пробіг італійського суперкара складає трохи більше тисячі кілометрів

За даними видання Autoevolution, представлений гібрид є найдорожчою машиною, доступною для покупки на популярній онлайн-платформі. Суперкар перебуває в ідеальному зовнішньому та технічному стані. Щорічний пробіг моделі не перевищував 150 км. При цьому якщо на автомобіль знайдеться покупець, угода не стане рекордною, оскільки кілька років тому за останній у серії LaFerrari Aperta виклали десять мільйонів доларів.

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Ferrari LaFerrari, що дебютував у 2013 році, став першим гібридним і найпотужнішим суперкаром італійської марки. Модель обладнали силовою установкою, що складається з 6,3-літрового V12 та електромотора. Сумарна віддача системи становила 963 кінські сили. Для розгону до «сотні» автомобілю потрібно лише три секунди. За два роки виробництва зібрали лише 499 LaFerrari.

Представлений екземпляр, пофарбований у чорний колір, випустили у 2014 році для американського ринку. Образ суперкара доповнили темні колісні диски, а також шкіряний салон аналогічного відтінку із вставками із матового карбону. Єдиний фірмовий червоний акцент є у вигляді червоної смуги на кришці двигуна.

Майже за десять років експлуатації суперкар пройшов лише 1316 кілометрів. Придбати рідкісний LaFerrari можна на eBay за 4350000 доларів. При цьому рекорд належить спайдеру LaFerrari Aperta, якого у 2017 році пустили з молотка за десять мільйонів.

Однак найдорожчим Ferrari у світі може стати вінтажна берлінета 330 LM/330 GTO. За один із трьох побудованих автомобілів у ході торгів планують виручити понад 60 мільйонів доларів.