Один из самых популярных кроссоверов в Украине также ценится и в США. Поэтому купить его совсем дешево не получится.

Toyota RAV4 выпускается с 1994 года, поэтому сегодня на рынке уже в пятом поколении. Впрочем, таких на аукционах еще мало, поэтому больше предложений других генераций.

На Copart и IAAI чаще всего выставляются довольно "древние" RAV4 - 2011 года выпуска (третье поколение, рестайлинг) с показателем 11482 шт., 2008 (третье поколение) с показателем 12095 шт., и 2015 года выпуска (4 поколение) с показателем 13005 шт, сообщает bidhistory.

Среди двигателей, доступных для Toyota RAV4 в Америке – бензиновые 2,0-литровый на 150 л.с. и 2,4-литровый на 184 л.с. (в четвертом поколении его замел 2,5-литровый на 180 л.с). Также есть гибридные версии.

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За первые месяцы 2021 года на страховых аукционах США Toyota RAV4 2016 года можно было в среднем купить за 7500 долл. Авто 2017 года торговались в пределах 7200 - 8200 долл. Чтобы купить Toyota RAV4 2018 года выпуска надо было заплатить примерно 8200 долл., а 2019 – 12000 долл. При этом минимальные цены были в феврале 2021г.

Toyota RAV4 самых свежих готов выпуска, пятого поколения, существенно превосходит своих предшественников. Так, минимальная цена на модель 2020 года была в феврале и составляла 12450 долл., а 2021 – в марте, 12930 долл.