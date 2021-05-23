Один з найпопулярніших кросоверів в Україні також цінується і в США. Тому купити його зовсім дешево не вийде.

Toyota RAV4 випускається з 1994 року, тому сьогодні на ринку вже в п'ятому поколінні. Втім, таких на аукціонах ще мало, тому більше пропозицій інших генерацій.

На Copart і IAAI найчастіше виставляються досить "стародавні" RAV4 – 2011 року випуску (третє покоління, рестайлінг) з показником 11482 шт., 2008 (третє покоління) з показником 12095 шт., і 2015 року випуску (4 покоління) з показником 13005 шт, повідомляє bidhistory.

Серед двигунів, доступних для Toyota RAV4 в Америці – бензинові 2,0-літровий на 150 к.с. і 2,4-літровий на 184 к. с. (у четвертому поколінні його замінив 2,5-літровий на 180 к. с). Також є гібридні версії.

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За перші місяці 2021 року на страхових аукціонах США Toyota RAV4 2016 року можна було в середньому купити за 7500 дол. Авто 2017 року торгувалися в межах 7200 - 8200 дол. Щоб купити Toyota RAV4 2018 року випуску треба було заплатити приблизно 8200 дол., а 2019 – 12000 дол. При цьому мінімальні ціни були в лютому 2021р.

Toyota RAV4 найсвіжіших років випуску, п'ятого покоління, істотно перевершує своїх попередників. Так, мінімальна ціна на модель 2020 року була в лютому і становила 12450 дол., а 2021 – у березні, 12930 дол.